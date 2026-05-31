Латинка Петрова каза тежката истина за пенсионерите

"Без помощ от децата пенсионерите у нас няма как да оцелеят днес в България. Аз работя и успявам да си допълвам пари към пенсията и не бедствам. Но според мен възрастните хора, които от години не са ходили на море, едва ли при тая скъпотия ще се затичат да плажуват с тези пенсии. А увеличенията на пенсиите, които чакаме през юли, са мизерни, разбира се 20-25 евро, за кое по напред?. Тежко и горко на самотните старци!". Това каза обичаната актриса Латинка Петрова пред "България днес".

По нейни думи само сметката на възрастните хора за телефон, за да имат връзка с близките си и приятелите си, е 30 евро, а режийните на домовете по нейни думи са поскъпнали почти двойно през последните 6 месеца.

"Който се е лишавал, ще продължи да се лишава, а тези, които имат пари да бохемстват, ще продължат да го правят. Общо взето се разделихме на богати и бедни, и при пенсионерите е така. Общо взето това, което ненавиждахме в Запада, дойде при нас. Въпреки това те имат по-социални политики и грижа за бедните западноевропейци", убедена е още актрисата.

Тя настоява, че вниманието към възрастните хора в Западна Европа е със сърце и грижа към тях.

Латинка Петрова настоява, че държавата трябва да има справедливо отношение както към младите, така и към възрастните хора, защото повечето в България бедстват.

"Особено самотните пенсионери. Като вляза в супермаркета, само пенсионери виждам около щанда с преоценените храни. Шупнала руска салата, развалени храни, а те купуват. Защо ги намаляват, та това не бива да се яде просто? Като видя там старите хора, се натъжавам", риторична е актрисата.

Тя настоява още, че магазините ни преливат от луксозни и скъпи стоки: "Навсякъде има боровинки в изобилие, кой си позволява този лукс сега? Абсолютно несправедливо е раздаването на паричките в България. Хората, от които зависи това, не знаят какво ги чака утре и дали и те няма да изпаднат в същото положение и тази унизителна беднотия може да ги стигне и тях. Не знам къде сбъркахме толкова жестоко. Всеки път по Коледа и по Великден си обещаваме да бъдем по-смирени, да бъдем по-справедливи, да бъдем по-човеколюбиви, но след като отминат празниците, всичко се забравя и обещанията се изпаряват", на един дъх огорчена казва Латинка Петрова.

Накрая тя признава, че повечето пенсионери от години вече не мечтаят за море, а таят надежда да отидат да се лекуват в някой от хубавите ни санаториуми, пръснати из страната.

"Дано българските пенсионери имат парички поне за това - да лекуват, а не да карат дните си на доизживяване", казва актрисата и допълва: "А ние сме много вече, около 2 милиона сме пенсионерите, много народ е това, който преживява някакси - от ден за ден. Да не може да си позволи меса поне веднъж седмично, да не може да си купи лекарства. Нашето поколение е обречено - отива си омерзено и оскърбено", казва на изпроводяк Латинка Петрова.

