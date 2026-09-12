Латинка Петрова каза тежката истина за пенсионерите
Голямата актриса е огочрена от ситуацията в България
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Голямата актриса е огочрена от ситуацията в България
Тормозът продължава, оплака се Латинка Петрова
Не успяла да си ги върне
Наистина бе много стресиращо за всички, коментира актрисата
Какво разкриха Влади Въргала и Латинка Петрова
Две лечебници отказали да приемат легендарната комедиантка
Пиеше по едно уиски с шест чаши вода, разказва Латинка Петрова
Латинка Петрова е първият гост в студиото на "Търси се!", което стартира отново от утре в 11 часа по bTV. Тя ще разкрие пред зрителите най-дълбоките е...