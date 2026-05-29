Социалният министър: Пазарът на труда се променя, образованието трябва да навакса

Бъдещето на труда не може да се разглежда отделно от образователните системи и неформалното обучение, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя откри тристранната среща между Икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия, на която бяха обсъдени политики за пазара на труда, младите хора и икономическия растеж.

По думите на министъра инвестициите и сътрудничеството между институциите са решаващи, за да могат образователните и социалните политики да вървят в една посока. Срещата постави във фокуса и влиянието на изкуствения интелект върху работните места.

Ефремова подчерта, че инициативата показва как социалното партньорство може да излезе извън националните рамки. Според нея подобен формат изгражда по-устойчиво взаимодействие между държавите не само на институционално равнище, но и чрез участието на социалните партньори и гражданското общество.

„Без съмнение, ако една политика не отчита гледната точка и опита на хората и организациите, които имат какво да покажат, тя трудно би могла да бъде успешна“, заяви министърът.

Тя постави специален акцент върху грижата за децата, ранното детско развитие и активното участие на младите хора. По думите й създаването на реални възможности за тяхното развитие е в основата на успешно общество. „Само така можем уверено да говорим за бъдещето“, каза Ефремова.

Министърът открои и изкуствения интелект като една от най-важните теми за политиките на пазара на труда. Технологичните промени вече влияят върху професиите, уменията и начина, по който хората се подготвят за работа, затова според нея институциите трябва да реагират навреме.

„За мен е изключително важно политиките, които развиваме, да бъдат приобщаващи. За да постигнем това, трябва да се учим едни от други“, заяви Ефремова.

Тя посочи, че срещи като тази дават възможност за обмен на добри практики, идеи и нови форми на сътрудничество. Според министъра именно подобен диалог може да помогне на държавите да подготвят по-добре младите хора за променящия се трудов пазар и за новите икономически предизвикателства.

