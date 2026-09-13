Голям обрат с детските помощи
Родителите вече няма да връщат парите заради отсъствия
Следете всички новини, анализи и коментари за Социална Политика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Родителите вече няма да връщат парите заради отсъствия
Социалният министър очаква увеличение с около 40-50 евро, а точният размер за 2027 г. ще бъде определен от правителството
В центъра са младите. Достойни доходи за всеки българин от първия работен ден до пенсия
Вярвам, че ще бъде по-висока, каза социалният министър
Какви нередности видя Делчева
Предложенията са част от законопроекта за Бюджет 2026
Клисурска подчерта положителното развитие на община Етрополе
Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев
Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
Системата вече не се издържа сама
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
МТСП надгражда обученията по НПВУ след над 200 хиляди обучени в дигитални умения
Наталия Ефремова заяви, че институциите, социалните партньори и гражданското общество трябва да работят заедно
Стойността на малката потребителска кошница за месец май е 61,51 евро
Наталия Ефремова обяви устойчивостта на пенсионната система за ключов приоритет
Над 800 000 пенсионери ще получат 347,51 евро още през юли, без да чакат редовен бюджет за 2026 г.
Кандидатът на "Възраждане" заяви, че София може и трябва да бъде пример за модерна, ефективна и човешка социална политика
Минималната пенсия обаче зависи от решение на парламента
Левицата е заплашена от връщане към „любимия си спорт“ – вътрешните войни, предупреди соцлидерът
Вицепремиерът Зафиров: Ръст на доходите и силни мерки за семействата са наша заслуга