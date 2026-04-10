Маргарита Махаева: Социалната политика трябва да бъде активна и резултатна

„Социалната политика не е просто инструмент на държавата – тя е измерител за справедливостта в едно общество. В България твърде дълго социалната система изостава от реалните нужди на хората.“

Тази визия за политика в социалната сфера изрази кандидатът за народен представител от „Възраждане“ за 25 МИР – София град, Маргарита Махаева. Тя се спря подробно на основните позиции на партията по темата и тяхната проекция в района:

„Ние вярваме, че е дошло времето за ясна визия, решителни действия и конкретна политика, които да гарантират достоен живот за всеки гражданин. В този контекст София може и трябва да бъде пример за модерна, ефективна и човешка социална политика.

Ние, от „Възраждане“, вярваме, че социалната политика трябва да бъде активна, достъпна и ориентирана към резултати. Тя трябва да достига до хората навреме, да им помага да се изправят на крака и да им дава възможност за реална интеграция, а не просто да компенсира липсата на доходи.

В 25 МИР, както и на повечето места в страната, ясно се открояват редица проблеми – недостатъчен достъп до качествени социални услуги, претоварена социална система и недостиг на кадри, липса на координация между институциите и все по-задълбочаваща се социална изолация на уязвими групи.

Особено тревожен е въпросът с хората с психични заболявания, които често са оставени без подкрепа и буквално изтласкани извън системата. Един от приоритетите ни е създаването на национална и общинска програма за развитие на защитени жилища за психично болни пациенти. Считам, че в района има нужда от създаването на повече такива защитени жилища, защото е недопустимо психично болни пациенти да живеят по улиците – без грижа, без лечение и без шанс за нормален живот. Да не говорим, че някои от тях са опасни за себе си или за околните. Необходимо е те да имат и постоянна подкрепа от специалисти – медицински екипи, психолози и социални работници.

Други наши предложения включват индивидуални планове за възстановяване и социална интеграция, възможности за включване в трудова дейност и обучение, както и партньорство с граждански организации и местната власт.

Вярваме, че това е не просто социална мярка, а инвестиция в сигурността, здравето и човешкото достойнство на обществото. За да бъде социалната политика ефективна, са необходими и по-широки реформи – увеличаване на финансирането за социални услуги и гарантиране на устойчивост, по-добри условия на труд и достойно заплащане за социалните работници, въвеждане на електронни услуги за по-бърз и прозрачен достъп, активна политика за подкрепа на семейства, възрастни хора и хора с увреждания, както и национални кампании срещу стигмата и социалното изключване.

Нашият ангажимент е социалната политика да стане реален приоритет, а не формално задължение. Ще работим за система, която не изоставя никого – нито възрастния човек, нито детето в риск, нито пациента с психично заболяване.

„Възраждане“ може да бъде двигател на промяната. С ясна политика, с ясна политическа воля и с отговорност към хората ние можем да изградим общество, в което никой не е забравен.“

Цялата програма на “Възраждане” в сектор здравеопазване може да видите тук:- https://vazrazhdane.bg/wp-content/uploads/2026/03/bulgaria-1400-natsionalna-doktrina-za-upravlenie-na-vazrazhdane.pdf

„Възраждане“ е с номер 8 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com