„Възраждане“ иска нулево ДДС за основните храни

„Възраждане“ обяви, че внася спешно два законопроекта за борба с високите цени на храните, като основният акцент е премахването на ДДС върху продуктите от малката потребителска кошница. От партията настояват и за отпадане на ограничение, което според тях пречи на производителите на храни от животински произход да продават директно на крайните клиенти.

Депутатът Димо Дренчев заяви в кулоарите на парламента, че чрез премахването на ДДС цените могат да бъдат свалени „максимално бързо“, а с втория законопроект ще бъде скъсена веригата между производителя и потребителя.

По думите му в момента между двете страни има „до 15 посредника“, което оскъпява сериозно храните. Той подчерта, че контролът върху качеството и произхода на продуктите може да бъде запазен и при отпадане на сегашните ограничения.

От „Възраждане“ разкритикуваха и управляващите, че говорят за спешни мерки срещу инфлацията, но на практика отлагат решенията. Дренчев посочи, че сроковете за предложения по част от законопроектите вече се удължават, а хората продължават да губят доходите си заради високите цени.

Малко по-късно от парламентарната трибуна лидерът на партията Костадин Костадинов прехвърли темата към международната политика и отправи остри критики към правителството след изявленията на американския държавен секретар Марко Рубио за ролята на България по време на войната с Иран.

Костадинов цитира думите на Рубио, че България е била сред държавите, които са съдействали на САЩ още преди официално да бъдат помолени. Според лидера на „Възраждане“ това е доказателство, че страната ни е била въвлечена в конфликта в нарушение на Конституцията и на българското законодателство.

Той обвини управляващите, че са позволили американски военни самолети да използват летище „Васил Левски“-София, докато официално са обяснявали присъствието им като част от учения на НАТО.

„Възраждане“ настоява за изслушване на лидера на премиера Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов, за да стане ясно колко дълго американските самолети ще останат в България и каква точно е била ролята на страната в конфликта с Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com