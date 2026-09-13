Политолог отписа Гюров и Кандев за балотажа. Друг ще е там
Йотова има всички шансове да спечели
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Йотова има всички шансове да спечели
След въпрос на народния представител министърът на енергетиката гарантира доставките на газ за зимата, но призна, че „Булгаргаз“ ги финансира със заем...
Социалният антрополог вижда сблъсък между националния и глобалисткия елит и не изключва силна изненада от Петър Волгин
ЦИК отчете първите заявки за вота на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети изтича на 14 септември
„Прогресивна България“ вече застана зад президента, Гюров търси място на балотажа, а „Възраждане“ готви собствен кандидат
Митът, че Румен Радев е проруски настроен и ще работи за подобряване на отношенията между България и Русия, рухва с всяко действие на неговото управле...
Председателят на ПГ „Прогресивна България“ предупреди, че външната политика не бива да се превръща във вътрешнопартийно оръжие
Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
Тогава ще стане ясно името
Младата българка е блокирана в Северна Македония и не може да се лекува
Лидерът на "Възраждане" припомни годишнината от Шипченската епопея
Управляващите ликвидира българския суверенитет, заявява лидерът на "Възраждане"
Ремонтът се очаква да започне след честванията на 149-годишнината от Шипченските боеве на 22 август 2026 г., след което Паметникът ще бъде затворен за...
Лидерът на "Възраждане" излезе с пост във Фейсбук
МВнР да попита Илашчук за украинците, които искаха да взривят "Балкански поток", зове лидерът на "Възраждане"
Председателят на “Възраждане” настоява час по-скоро да бъдат изяснени всички факти
НЗОК от години е като продънена каца, каза лидерът на партията Костадин Костадинов
Лидерът на „Възраждане“ отправи критики към българските евроатлантици и постави въпрос за смъртта на капитан Марин Маринов
Ива Михайлова не е пускана от македонските власти да се лекува в България
Ето какво съобщиха от партията