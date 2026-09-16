Политика

Български евродепутат с категорична критика към Урсула фон дер Лайен

Българският евродепутат от “Възраждане” с участие в ключов дебат в Европейския парламент

Български евродепутат с категорична критика към Урсула фон дер Лайен
16 сеп 26 | 19:53
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Мира Иванова

Българският евродепутат от "Възраждане" Станислав Стоянов, който е и председател на европейската партия “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група, се включи с изказване в дебата, провокиран от речта на председателя на Европейската комисия.

Станислав Стоянов отправи категорична критика към Урсула фон дер Лайен по отношение на нейното изявление “Състояние на съюза“.

“Обединена Европа беше мечта за поколения европейци – мечта за сигурност, свобода, благоденствие и достойно бъдеще. Днес тази мечта е подменена, а вие продължавате да ни пробутвате стария ѝ образ. Европейците виждат друга реалност: неконтролирана миграция, социално напрежение, скъпа енергия, загуба на индустрии и все по-трудн достижим достоен живот. Частни и корпоративни интереси изместват тези на гражданите, а решенията се вземат все по-далеч от тях. Старата европейска мечта вече не съществува. Съвсем наскоро исландците показаха, че все повече европейци търсят нов път. Европа има нужда от нова мечта – за реформиран съюз на суверенни държави, стъпил отново на здрава основа. Съюз, изграден по волята на европейските народи, а не на неизбирани началници. Европа има нужда от нещо ново и то вече се заражда.”, каза Станислав Стоянов.

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Автор Мира Иванова

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