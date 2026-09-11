Волейболен мач разпали езиков спор в парламента. Костадинов иска промяна в Конституцията

С декларация на „Възраждане“ и ново предложение за българската позиция по езиковия спор с Република Северна Македония започна днешното заседание на Народното събрание. Лидерът на партията Костадин Костадинов поиска дори промяна в Конституцията, с която според неговата формулировка да бъде записано, че българският език има две други регионални писмени норми - „едната в Македония“, а другата сред банатските българи. Повод за декларацията стана волейболният мач между България и РСМ в София и поведението на македонските национали след него.

Английският след мача предизвика политически скандал

Костадинов заяви от парламентарната трибуна, че след двубоя български журналисти са разговаряли с играчи и от двата отбора, но македонските състезатели са отговаряли на английски език.

По думите му самите играчи са обяснили, че от македонската делегация са получили указание да не говорят пред българските медии на своя език.

„Станахме свидетели на безпрецедентна ситуация - срамна, неприятна“, коментира лидерът на „Възраждане“.

Той определи евентуално подобно нареждане като „политическо насилие“. Костадинов направи разграничение с президента на РСМ Гордана Силяновска-Давкова, която също е говорила на английски, но според него при политик подобно поведение може да бъде разглеждано като съзнателен политически избор.

Езиковият въпрос да бъде записан в основния закон

От конкретния случай лидерът на „Възраждане“ премина към далеч по-мащабно политическо предложение. Той даде пример с отношенията между каталонския и валенсианския език и настоя България да формулира конституционно собствената си позиция по въпроса за езика в Република Северна Македония.

„Ние трябва ясно и категорично да го отбележим, дори ако щете и с промяна в нашата Конституция, че българският език има две други регионални норми, писмени - едната в Македония, и другата е на банатските българи, която даже се пише и на латиница“, заяви Костадинов.

Това е позиция на „Възраждане“ и на самия Костадинов, а въпросът за езиковата идентичност остава част от дългогодишния политически и исторически спор между София и Скопие.

Самата партия вече има внесен в настоящото Народно събрание законопроект за българския език, внесен от Костадинов и група депутати през май 2026 г. Той е разпределен на няколко парламентарни комисии, включително по образование, култура и външна политика.

„Възраждане“ отново поставя Северна Македония в центъра

Декларацията продължава последователната линия на партията по отношенията със Северна Македония. Костадинов и преди е поставял историческите и езиковите спорове в центъра на българската позиция към Скопие, включително по темата за европейската интеграция на страната.

Този път обаче поводът не беше дипломатически документ или решение на македонското правителство, а спортно събитие. „Възраждане“ използва поведението на македонските волейболисти като аргумент, че спорът вече се пренася и върху сфери, които би трябвало да останат извън политиката.