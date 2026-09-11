Парламентът обръща деня към министрите, Шишков влиза под най-силен огън

Народното събрание оставя законодателната работа настрана за един ден и посвещава днешното си заседание изцяло на парламентарния контрол. Депутатите започват в 9 часа, а министрите ще останат в пленарната зала, докато бъдат изчерпани всички отправени към тях въпроси. Най-напрегнат се очертава денят за министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, към когото са насочени цели 11 въпроса.

Законодателната програма е изчерпана

Решението петъчното заседание да бъде посветено само на контрол беше взето вчера по предложение на председателстващия заседанието Иван Ангелов. Причината е, че седмичната законодателна програма вече е изчерпана.

Така вместо нови законопроекти и гласувания депутатите ще имат възможност да поставят министрите пред конкретни въпроси за работата на техните ведомства. Заседанието няма предварително определен краен час - контролът ще продължи, докато бъдат дадени отговори на всички включени в програмата въпроси.

Шишков с най-тежката програма

Най-много въпроси са насочени към регионалния министър Иван Шишков - общо 11. Така именно той се очертава като министъра, който ще прекара най-дълго време на парламентарната трибуна.

В контрола трябва да участват още министърът на отбраната Димитър Стоянов, земеделският министър Пламен Абровски, министърът на енергетиката Ива Петрова, транспортният министър Георги Пеев и министърът на културата Евтим Милошев.

Гълъб Донев и четирима министри няма да участват

Част от кабинета обаче няма да присъства. Заради неотложни ангажименти в парламентарния контрол няма да участва вицепремиерът Гълъб Донев.

В залата няма да бъдат още здравният министър Катя Ивкова, министърът на туризма Илин Димитров, външният министър Велислава Петрова и министърът на образованието Георги Вълчев, съобщи Иван Ангелов.

Така петъкът в Народното събрание се очертава не като ден за нови закони, а като продължителен политически изпит за членовете на кабинета. А с 11 въпроса към него Иван Шишков ще бъде безспорно най-натовареният министър в пленарната зала.