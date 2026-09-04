Премиерът в блицконтрол. Парламентът започва по-рано от обичайното

Народното събрание ще посвети пленарния ден изцяло на парламентарен контрол, като на депутатски въпроси ще отговаря и премиерът Румен Радев. Заседанието ще започне по-рано от обичайното - в 8:30 часа. Както всеки първи петък от месеца, програмата включва блицконтрол на премиера и вицепремиерите. Един от заместник министър-председателите обаче няма да участва заради неотложен ангажимент.

Радев влиза в блицконтрол

Министър-председателят Румен Радев ще отговаря на актуални въпроси от народните представители в рамките на традиционния блицконтрол.

В него трябва да участват и вицепремиерите, но Гълъб Донев, който е и министър на финансите, няма да присъства заради неотложен ангажимент.

Форматът дава възможност на парламентарните групи да поставят въпроси по актуални теми от управлението и работата на изпълнителната власт.

Само двама министри в редовния контрол

След блицконтрола редовният парламентарен контрол ще продължи с участието само на двама членове на кабинета.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Петър Петров. Темата е инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получена при изгаряне на въглища и други горива, в столичния район „Връбница“.

Демерджиев с два въпроса за сигурността

Към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са отправени два въпроса.

Анна Бодакова от „Демократична България“ ще постави темата за зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново и мерките, които МВР предприема за ограничаването им.

Петър Петров от „Възраждане“ ще пита вътрешния министър за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал „Бъкстон“.