Премиерът в блицконтрол. Парламентът започва по-рано от обичайното
Пленарният ден е изцяло посветен на парламентарен контрол, а заседанието ще започне още в 8:30 часа
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Пленарният ден е изцяло посветен на парламентарен контрол, а заседанието ще започне още в 8:30 часа
Участват в редовния блиц контрол
Депутатите препитват 7 министри
София. Трима министри и вицепремиерът Меглена Кунева са присъствали на заседанието на групата на ГЕРБ във вторник вечерта, научи "Стандарт" от свои из...
София. Парламентарният блиц контрол в 43-ото Народно събрание ще се провежда всяка първа сряда от месеца в рамките на до 2 часа. Това реши мнозинствот...
София. Всяка първа сряда на месеца парламентът ще провежда блиц контрол на министър-председателя и вицепремиерите. Този текст от правилника на НС гла...
- Госпожо Манолова, очакваше се програмният кабинет да се гласува на извънредно заседание във вторник, защо се отлага с ден? - Трябва да се спазват и...