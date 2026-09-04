Роберт Фицо идва в България за ключова среща с Радев

Румен Радев ще се срещне с премиера на Словакия Роберт Фицо, който пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Двамата ще разговарят за възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, както и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. Програмата предвижда както разговор между двамата премиери, така и пленарни преговори между делегациите. В края на срещите Радев и Фицо ще направят изявления пред медиите.

Официално посрещане пред „Св. Александър Невски“

Визитата ще започне в 10:30 часа с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“, където Румен Радев ще посрещне словашкия си колега.

След церемонията двамата министър-председатели ще се отправят към сградата на Министерския съвет. Там първо е предвидена среща „на четири очи“, а след нея Радев и Фицо ще оглавят разговорите между официалните делегации на България и Словакия.

Около 12:00 часа двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред медиите.

На масата - отношенията между София и Братислава

Основен акцент в разговорите ще бъде развитието на двустранното сътрудничество. България и Словакия са партньори в Европейския съюз и НАТО, а срещата ще даде възможност да бъдат обсъдени както конкретни отношения между двете държави, така и теми от общоевропейско значение.

Правителствената пресслужба посочва, че във фокуса ще бъдат и актуални въпроси от международния дневен ред.

Втора важна европейска среща за Радев за два дни

Посещението на Роберт Фицо идва ден след срещата на Румен Радев с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който беше в България по покана на българския премиер.

Разговорът между Радев и Коща се проведе в резиденция „Бояна“, след което двамата дадоха съвместен брифинг. Сред обсъжданите теми бяха приоритетите на Европейския съюз, общата сигурност и отбраната, както и други въпроси от европейския дневен ред.

С визитата на Роберт Фицо дипломатическата програма на българския министър-председател продължава с още една среща на високо европейско равнище.