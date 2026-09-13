Йотова и Фицо с общ сигнал за Украйна: Време е за дипломация
Президентът заяви, че конфликтът няма военно решение, а словашкият премиер открои малкото европейски лидери, които говорят открито за мир
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Президентът заяви, че конфликтът няма военно решение, а словашкият премиер открои малкото европейски лидери, които говорят открито за мир
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
Словашкият премиер отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин
Двустранното сътрудничество, европейският дневен ред и международните предизвикателства ще бъдат сред основните теми
9 май ще бъде натоварен работен ден за руския президент
Продължаваме разговорите с всички замесени страни, отбеляза представителят на ЕК
Словашкият премиер с обръщение по повод Деня на Конституцията
Последва остра реакция от страна на Киев
Словашкият премиер заяви, че ЕС се нуждае от откровена дискусия за демокрацията
Премиерът на Словакия потвърди позицията на правителството, което отказва да изпраща военна помощ на Украйна
Решенията ще бъдат приемани от Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие
Словашкия премиер коментира твърденията на Украйна за пътуването му до Москва
Говори Роберт Фицо
Кой предложи да осигури платформа за разговори между Русия и Украйна
Разговорите се провеждат във формат "на четири очи"
Той каза още, че Украйна се нуждае поне от 19 ПВО системи
Решението на конфликта може да бъде само прекратяване на огъня и начало на преговорния процес, каза той
В момента Словакия не оказва военна помощ на страната
Инвестицията ще бъде подкрепена и с 26 млн. евро от държавата
Какво се случи