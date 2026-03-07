Тонът се втвърди, Брюксел нахока Зеленски

Говорител на Европейската комисия порица днес изказване на украинския президент Володимир Зеленски, насочено срещу Унгария. "Такъв език е неприемлив, не може да се отправят заплахи срещу държави от ЕС", настоя говорителят.

"Надяваме се, че някой в ЕС няма да продължи да блокира 90-те милиона и че украинските войници ще имат оръжия. В противен случай ще дадем адреса му на въоръжените ни сили, на нашите хора. Нека му се обадят, и разговарят с него на своя собствен език", каза украинският президент по адрес на премиера на Унгария Виктор Орбан пред журналисти в Киев.

"Според нас подобни изказвания от която и да било страна не помагат с нищо за постигането на общите ни цели - осигуряване на заем за украинската страна, оказване на натиск над Русия да прекрати войната, постигане на енергийна сигурност", обобщи говорителят на ЕК, цитиран от БТА.

"Продължаваме разговорите с всички замесени страни", отбеляза представителят на ЕК. По неговите думи засега има много изказвания, които водят към задълбочаване на споровете.

Орбан и Зеленски си размениха остри реплики в последните седмици, след като украинската страна съобщи, че петролопроводът е прекъснат от руски въздушен удар. Унгария поиска проверка на състоянието на съоръжението и междувременно отказа да осигури необходимото единодушие за изтегляне на заем от ЕС за предоставяне на средства на Киев за следващите две години.

"Нашата цел е всички малко да се успокоят, да се въздържат в изказванията и да положат усилие за постигането на общите цели", заявиха от Брюксел. Говорителят потвърди, че ЕК е в готовност да помогне на Украйна, включително финансово, за да бъде поправен петролопроводът "Дружба" и да се възстанови снабдяването с руски петрол на Унгария и Словакия.

В същото време словашкият министър-председател Роберт Фицо изрази пълната си солидарност с унгарския премиер Виктор Орбан по повод изявления на украинския президент Володимир Зеленски, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

"Недопустимо е украинският президент Зеленски да смята, че ние сме негови слуги и трябва да правим всичко, което той очаква", заяви Фицо.

