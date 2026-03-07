Турция обмисля тежко решение за Кипър

Турция обмисля идея за разполагане на самолети F-16 в Кипър, съобщи Reuters, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната на страната.

Според източника този ход е една от стъпките, които се обмислят в рамките на предприетото поетапното планиране за гарантиране на сигурността на отцепилата се Севернокипърска турска република (СКТР) предвид разрастването на конфликта в региона.

Припомняме, че преди дни британската военна база в района на Акротири на остров Кипър беше атакувана с дрон тип "Шахед". Първоначално беше обявено, че нападението е извършено от Иран, но впоследствие това твърдение бе опровергано, пише "Флгман".





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com