Президентът на ОАЕ отправи остра заплаха към Иран, нарече го враг

Президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян отправи рядко и остро предупреждение към Иран на фона на ескалиращото напрежение в Персийския залив. В изявление, излъчено по държавни медии, той заяви, че страната му „не е лесна плячка“ и нарече Техеран „враг“. Коментарите дойдоха малко след като системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ реагираха на ракетна заплаха. Същевременно серия експлозии беше чута в Бахрейн и в столицата на Емирствата Абу Даби.

Остра заплаха към Техеран

По време на посещение в болница, където се лекуват цивилни, ранени при атаките, президентът на ОАЕ отправи директно предупреждение към Иран. „Искам да изпратя послание към врага на ОАЕ“, заяви Мохамед бин Зайед, известен като МБЗ.

„ОАЕ са красиви, ОАЕ са пример за подражание, но ви казвам - не се заблуждавайте от това“, предупреди той Техеран. „Ръката на ОАЕ може да достигне далеч и е силна, плътта ѝ е горчива и ние не сме лесна плячка.“

Това са първите публични коментари на президента от началото на настоящия конфликт.

Ракетна заплаха и активирана ПВО

Изявлението му беше излъчено малко след като системите за противовъздушна отбрана на Емирствата реагираха на ракетна заплаха.

Националният съвет за сигурност на ОАЕ съобщи в социалната мрежа X, че „системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха“ и призова жителите да „останат на безопасно място“.

Президентът увери, че страната ще защити гражданите си. „Ние изпълняваме дълга си към нашата държава, към нашия народ и към всички, които живеят сред нас. Бог да пази ОАЕ, да пази народа им и всички, които са в тях, и да ги благослови със сигурност и безопасност“, каза МБЗ.

Той добави: „Обещавам ви, че това, което предстои, ще ни покаже по-силни.“

Експлозии в Бахрейн и Абу Даби

Късно в събота вечер местно време бяха съобщени нови експлозии в Бахрейн и Абу Даби. Свидетели съобщават за серия силни взривове в Бахрейн, но засега не е ясно дали са причинени от попадения или от прехващане на ракети.

Иранската агенция Фарс твърди, че е имало „масивни експлозии в американски бази в Бахрейн“.

Противоречие със изявлението на Иран

Събитията се развиват само часове след като президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че атаките срещу държави от Персийския залив ще спрат.

По-рано той се извини на арабските страни за въздействието от иранските удари с дронове и ракети срещу американски бази и заяви, че Техеран ще прекрати атаките срещу съседните държави, освен ако Иран не бъде атакуван от тяхна територия.

По-късно офисът му публикува пояснение, че посланието е ясно: „ако регионалните държави не сътрудничат на американската атака срещу нас, ние няма да ги атакуваме“.

