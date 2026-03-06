Хегсет: Огневата мощ над Иран ще се засили рязко

Снощи в Централното командване на САЩ министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, адмиралът от Централното командване Брад Купър и президентът Доналд Тръмп проведоха брифинг за американските операции срещу Иран.

Хегсет заяви, че „количеството огнева мощ над Иран и над Техеран е на път да се увеличи драматично“.

Той добави, че решението на Великобритания да позволи на САЩ да използват военната база Диего Гарсия ще помогне на Вашингтон да засили атаките.

„Жалко е, че британците не казаха още от първия ден: ‘Хей, давайте, имате достъп’“, каза Хегсет. „Но в крайна сметка стигнахме дотам.“

Междувременно премиерът сър Киър Стармър заяви, че Великобритания изпраща още четири изтребителя Typhoon, които да се присъединят към британската ескадрила в Катар. Обединеното кралство е позволило на САЩ да използват британски бази „за провеждане на отбранителни операции“, каза премиерът.

„Няма разширяване на нашите цели. Знаем точно какво се опитваме да постигнем“, заяви Хегсет пред репортери. Той добави, че Тръмп „има голяма дума в това кой ще управлява Иран, предвид продължаващата операция“.

Министърът допълни, че Иран бърка, ако вярва, че САЩ не могат да поддържат продължителна война, добавяйки, че Вашингтон тепърва започва да се бие.

„Иран се надява, че ние не можем да поддържаме това, което е наистина лоша преценка“, заяви Хегсет.

Допълнително Хегсет предупреди, че САЩ не изпитват недостиг на боеприпаси за война с Иран, предаде ДПА.

„Нашите запаси от отбранителни и нападателни оръжия ни позволяват да поддържаме тази кампания толкова дълго, колкото е необходимо", заяви министърът, коментирайки опасенията, изразени от някои демократи, които наскоро изразиха тревога относно голямото количество боеприпаси, използвани от САЩ в конфликта“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com