Хутите: Пръстите ни са на спусъка

Израел съобщи, че рано в петък е започнал нова вълна от удари срещу Иран, насочени към "инфраструктура на режима" в столицата Техеран. Ескалацията в Близкия изток продължава да се разширява, като атаките вече обхващат няколко държави в региона.

Трима военнослужещи от Австралия са били на борда на американска подводница, която тази седмица е потопила ирански военноморски кораб край Шри Ланка, съобщи премиерът Антъни Албанезе.

Военните са били на подводницата в рамките на тренировъчни договорености по отбранителния пакт AUKUS между Австралия, Великобритания и САЩ.

Властите в Бахрейн съобщиха, че ирански удар е поразил хотел и две жилищни сгради в столицата Манама.

Атаката идва ден след ракетен удар на Иран, който предизвика пожар в основната държавна петролна рафинерия на страната, предава Bulgaria ON AIR.

Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала три балистични ракети, изстреляни към авиобаза "Prince Sultan Air Base".

Министерството на отбраната на страната заяви, че ракетите са били унищожени във въздуха. Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са били посъветвани да останат по домовете си след нападение срещу комплекса на посолството на САЩ по-рано тази седмица.

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че броят на загиналите при израелските удари е достигнал 123 души, предаде Си Ен Ен (CNN).

Страната беше въвлечена в регионалния конфликт по-рано тази седмица, а последната вълна от атаки е била насочена към южните предградия на Бейрут. От понеделник насам ранените са 638.

Лидерът на подкрепяното от Иран движение хути в Йемен Абдул Малик ал-Хуси заяви в телевизионно обръщение, че групировката е готова да действа във всеки момент. "Пръстите ни са на спусъка и сме готови да реагираме незабавно, ако развитието на ситуацията го изисква", каза той.

НАТО обяви, че е засилила балистичната си противоракетна отбрана след увеличаването на иранските ракетни удари в региона, предаде БГНЕС.

Според алианса една ракета е била изстреляна и към Турция – държава членка на НАТО – но е била свалена.

32-те страни членки са се съгласили системата да остане на повишено ниво на готовност, докато заплахата не намалее.

Израел обещава нови "изненади"

Началникът на израелската армия генерал-лейтенант Ейял Замир заяви, че съвместната американско-израелска кампания срещу Иран навлиза в следващ етап.

По думите му операциите са насочени към разрушаване на военните способности на Техеран.

"Предстоят още изненади, които няма да разкрия", заяви той.

Израел е започнал да нанася удари и по "Хизбула" в южните предградия на Бейрут.

Тръмп подкрепя кюрдска офанзива

Доналд Тръмп заяви, че би подкрепил офанзива на кюрдски бойци срещу Иран като част от по-широката американско-израелска кампания. "Мисля, че е чудесно, че искат да го направят, напълно съм за това", каза той. Шри Ланка съобщи, че е поела контрол над ирански военноморски кораб и е евакуирала 208-членния му екипаж.

Президентът Анура Кумара Дисанаяке заяви, че корабът IRIS Bushehr е участвал във военноморско учение в източна Индия. Инцидентът идва ден след като американска подводница потопи друг ирански кораб край южното крайбрежие на страната. Тръмп подчерта, че трябва да има роля в избора на следващия върховен лидер на Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.

Той определи сина му като "неприемлив" кандидат и сравни ситуацията с политическите промени във Венецуела след падането на Николас Мадуро.

Ударени радари на системата THAAD

Нови сателитни изображения показват, че Иран вероятно се опитва да отслаби противовъздушната отбрана на съюзниците на САЩ в региона.

Снимки сочат, че радарната система на батарея THAAD на авиобаза "Мувафак Салти" в Йордания е била ударена и вероятно унищожена в първите дни на конфликта.

Подобни съоръжения са били поразени и на две места в Обединените арабски емирства, макар все още да не е ясно дали оборудването е сериозно повредено. Радарите са ключова част от системата за прихващане на балистични ракети.

САЩ разполагат с осем батареи THAAD, докато Обединените арабски емирства имат две, а Саудитска Арабия – една. Сателитни изображения показват, че базата в Йордания е била важен център на американска военна активност, където преди началото на бойните действия са били разположени десетки самолети и дронове.

