Иран с кървава заплаха към Европа: Ще си платите

Държавите от Европейския съюз ще „платят цената рано или късно“, ако запазят мълчание относно атаките на САЩ и Израел срещу Иран. Предупреждението отправи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в интервю за испанската телевизия TVE, цитиран от „Ал-Джазира“.

Изявлението идва в момент на крайна ескалация, след като Техеран обеща смазващ отговор на ударите срещу свои ядрени обекти. Багаи подчерта, че липсата на реакция от Брюксел се тълкува като мълчаливо съгласие с агресивните действия на Вашингтон и Тел Авив в региона.

Малко преди това иранският външен министър Абас Аракчи заяви в четвъртък, че САЩ ще „горчиво съжаляват“ за удара и потапянето на ирански военен кораб край южното крайбрежие на Шри Ланка.

„САЩ извършиха зверство в морето, на 2000 мили от бреговете на Иран“, написа Аракчи в X. „Фрегата „Дена“, гост на индийския флот, превозваща почти 130 моряци, беше ударена в международни води без предупреждение.“

„Запомнете думите ми: САЩ ще съжаляват горчиво за прецедента, който са създали“, добави той.

Напрежението се покачи допълнително по-рано тази седмица, когато Франция, Германия и Великобритания изразиха готовност за военни действия срещу ислямската република. Лидерите на трите държави осъдиха атаките на Техеран в Близкия изток и предупредиха, че ще защити своите интереси и тези на съюзниците си.

Дипломатическите отношения са в критична точка, след като миналия месец иранският парламент обяви европейските армии за терористични групи. Решението бе прието като директна контрамярка срещу политиката на Брюксел спрямо Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Европейският съюз продължава да засилва натиска върху режима, като подготвя нови санкции срещу Иранската революционна гвардия. Мерките са отговор както на вътрешните репресии в страната, така и на военното сътрудничество между Техеран и Москва.

Равносметка дотук

Няма намаляване на ударите по време на шестия ден от войната. Израел твърди, че е нанесъл удари по ирански ракетни обекти, докато Иран е извършил нови ответни удари в региона, като няколко души са ранени в Абу Даби. Екип на CNN е влязъл в Иран, първата американска телевизионна мрежа, която преминава в страната от началото на войната, съобщава медията.

Иран отрече, че негови дронове са ударили летище в Азербайджан. Междувременно Техеран нарече торпилирането на военен кораб близо до Шри Ланка от страна на САЩ „зверство“. Европейските сили работят за укрепване на отбраната в Кипър след атака с дрон. Блокираните пътници започват да напускат Близкия изток, тъй като авиокомпаниите планират нови услуги, а правителствата увеличават чартърните полети. Но много от тях остават блокирани, с ограничени възможности за пътуване. Иран заяви, че е насочил атаките си към „сепаратистки терористични групи, (които) са възнамерявали да навлязат в западните граници на страната“. Изявлението идва след съобщения, че ЦРУ работи за въоръжаване на кюрдските сили с цел подбуждане на народно въстание в Иран.

