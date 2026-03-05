Лавров с драматични думи за САЩ. Има ли заплаха

Руският външен министър Сергей Лавров се оплака, че духът от срещата в Анкъридж, Аляска, е започнал "да се изпарява".

Става дума за срещата през август миналата година между Доналд Тръмп и Владимир Путин, на която оттогава Русия постоянно се позовава, говорейки за войната срещу Украйна, макар на тази среща да не бе обявено двамата лидери да са стигнали до някакво конкретно споразумение, предаде Актуално.

"Духът - това е атмосферата и тя беше другарска, взаимно уважителна. Но този дух се изпарява", заяви руският външен министър на Путин, добавяйки, че споразуменията между Русия и Съединените щати са започнали да се превръщат "в тиква".

Русия продължава да смята срещата в Анкъридж за отправна точка в преговорите за мира в Украйна и да твърди, че до мир може да се стигне, само ако бъдат решени "първопричините за конфликта", което според Москва включва въпроса за разширяването на НАТО и сигурността й.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com