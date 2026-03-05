Разкриха уникалната операция за убийството на Хаменей

Израел е успял да деактивира поне 12 телефонни кули около резиденцията на аятолах Али Хаменей малко преди да го ликвидира. Целта е била да се предотврати възможността охраната му да бъде предупредена за приближаващите въздушни удари. Това разкрива “Файненшъл Таймс”, позовавайки се на свои източници.

Според Ю Ес Ей Тудей решението за убийството на аятолаха е било взето след нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. То било част от заповед на премиера Нетаняху да се атакуват всички, за които Израел смята, че стоят зад атаката, и да се предотвратят бъдещи нападения срещу страната.

Информацията е само допълнителен детайл от дългогодишната и изключително прецизна работа на разузнаването на Тел Авив, която доведе до един от най-опасните конфликти в историята на Близкия изток.

Държавният секретар Марко Рубио обясни, че Израел е бил решен да нападне, а в отговор Техеран е щял да се прицели в американските военни бази. Този факт е принудил Белия дом да започне превантивни удари.

"Знаехме, че ако не ги атакуваме превантивно, ще понесем големи загуби", заяви Рубио.

При удара срещу резиденцията на аятолах Али Хаменей беше тежко ранена и неговата съпруга, която почина малко по-късно от раните си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com