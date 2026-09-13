Лондонски хирурзи направиха първата в света AI-асистирана мозъчна операция
Технологията предупреждаваше екипа при всеки риск от засягане на зрителния нерв.
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Технологията предупреждаваше екипа при всеки риск от засягане на зрителния нерв.
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