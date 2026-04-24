Американски войник забогатя от тайната операция срещу Мадуро

Войник от специалните сили на САЩ е обвинен, че е използвал класифицирана информация от военна операция, за да спечели около 400 хил. долара чрез онлайн залагания, съобщават федерални власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Случаят предизвика сериозен отзвук заради връзката му с операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Разследването се води от прокуратурата в Ню Йорк и поставя под въпрос начина, по който се пази чувствителна информация. Според властите става дума за злоупотреба със служебен достъп с цел лична облага.

Обвиненията са насочени срещу Ганон Кен Ван Дайк, който е участвал пряко в операцията по залавянето на Мадуро през януари. Според прокуратурата той е използвал достъпа си до вътрешна информация, за да прави залози в платформата Polymarket и така е реализирал значителна печалба.

Разследващите твърдят, че Ван Дайк е бил част от планирането и изпълнението на операцията в продължение на близо месец - от 8 декември 2025 г. Като участник в мисията той е подписал задължителни споразумения за неразкриване на класифицирана и чувствителна информация, свързана със действията на американските сили.

„Всеки, който има достъп до класифицирана информация и реши да я използва за лична изгода, ще понесе последствията“, заяви директорът на ФБР Каш Пател, като подчерта, че никой не стои над закона. Изявлението му идва на фона на засилен контрол върху вътрешните течове на информация в службите.

Според официалните данни Николас Мадуро е бил заловен на 3 януари по време на военна операция на САЩ в Каракас и транспортиран до Ню Йорк. Там срещу него са повдигнати обвинения за „наркотероризъм“, които той категорично отрича.

Случаят се разглежда като сериозен удар по доверието в системата за защита на класифицирана информация и повдига въпроси за възможни пропуски в контрола върху служителите с достъп до подобни данни. Разследването продължава, като се очаква нови подробности да излязат наяве в следващите седмици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com