Кой и защо разкъсва Армения

Армения се превърна в поредното кърваво бойно поле за влияние между световните суперсили. Инфарктнитепарламентарни избори и коренно противоположните данни от различните екзит полове само открехнаха вратата към един много по-дълбок, тъмен и опасен конфликт. Държавата в момента е брутално разделена на две, а зад гърба на местните политически лидери стоят глобални архитекти с огромни финансови, териториални и военни интереси.

Кои са кукловодите, които си оспорват влиянието в Кавказ, и как страната се оказа на крачка от невиждано вътрешно проливане на кръв?

Русия срещу Запада

За Москва Армения исторически винаги е била най-важният стратегически бастион в Южен Кавказ. На нейна територия се намира голямата руска военна база в Гюмри, а арменската икономика буквално диша чрез руския газ, инвестиции и финансови трансфери. Кремъл твърдо застава зад гърба на проруската опозиция и милиардера Самвел Карапетян. Целта на Москва е ясна – незабавно сваляне на премиера Никол Пашинян, когото руските държавници открито обвиняват в предателство и умишлено изтласкване на Ереван от орбитата на влияние на Руската федерация.

В същото време обаче правителството на Никол Пашинян направи рязък и безкомпромисен завой на Запад. Армения замрази участието си в доминирания от Русия военен съюз, започна съвместни военни учения с американската армия и допусна наблюдателна мисия на Европейския съюз на своя територия. Вашингтон и Брюксел виждат в Пашинян перфектния инструмент за окончателно изгонване на Русия от Кавказ. Затова те твърдо подкрепят неговата партия „Граждански договор“ и легитимират всяка негова политическа стъпка, пренебрегвайки сигналите за вътрешна диктатура.

Натискът на Азербайджан и Турция

Ситуацията се усложнява допълнително от външния натиск. Азербайджан, подкрепян безрезервно от Турция, спечели войната за Нагорни Карабах, което доведе до пълното изселване на етническото арменско население оттам. Сега Баку и Анкара оказват огромен натиск и настояват за отварянето на т.нар. „Зангезурски коридор“ през суверенна арменска територия, който да свърже Турция директно с Азербайджан и Каспийско море. Пашинян показва склонност към териториални отстъпки в името на крехкия мир, което взривява патриотичните сили в страната.

Трите причини за предстоящия барутен взрив

Обществото в страната вече е радикализирано до краен предел и причините за потенциалния вътрешен конфликт се крият в няколко основни фактора. Кървавата рана от Нагорни Карабах и загубата на вековните арменски земи остави тежка национална травма. Половината нация обвинява Пашинян, че е капитулирал пред Азербайджан и е национален предател, докато другата половина вярва, че той е единственият разумен лидер, който може да спаси остатъка от държавата от пълно затриване.

Поддръжниците на премиера виждат в опозицията „руски марионетки“, които искат да вкарат страната в нова самоубийствена война. Опозицията, от своя страна, обвинява управляващите, че разпродават суверенитета на Армения на Турция и Запада.

Брутални политически репресии и задържането на шестима кандидати за депутати от опозицията и домашният арест на милиардера Самвел Карапетян в навечерието на вота взривиха и малкото останало доверие в изборния процес. Когато институциите не се приемат за легитимни, спорът неизбежно се пренася на улицата – а там оръжията бързо заменят бюлетините. Армения е разкъсвана и е на прага на гражданската война. само времето ще покаже по кой път ще тръгне страната. Дано само да е мирен!

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