И 250 войници идват с 8-те самолета на САЩ. Снимки от решението

Комисията по отбрана в Народното събрание ще обсъди днес предложението на Министерския съвет България да разреши разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ по искане на Съединените щати.

Правителството вече е внесло в парламента проект на решение, с което се предлага да бъде разрешено пребиваването на до осем самолета Boeing KC-135 Stratotanker, техните екипажи, до 250 американски военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване, съобщава dir.bg.

Предвижда се разрешението да важи за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Подкрепа за операции в Близкия изток

Според внесените от Министерския съвет мотиви разполагането е по официално искане на САЩ и е свързано с осигуряване на логистична подкрепа за операции в Близкия изток.

Предложението е внесено след дипломатическа нота, получена от българската страна в края на миналата седмица.

Какво предвижда споразумението?

В мотивите се припомня, че съгласно Споразумението между правителствата на България и Съединените щати за сътрудничество в областта на отбраната, подписано през 2006 г., на американските сили може да бъде предоставян достъп до договорените съоръжения и военни обекти.

Това включва използването им за подготовка, транзит, техническа поддръжка, презареждане, настаняване, комуникации, разполагане и развръщане на сили и техника при изпълнение на учения, съвместна подготовка, хуманитарни мисии, операции при бедствия и други дейности, включително в рамките на НАТО.

Окончателното решение дали американските самолети ще бъдат допуснати до авиобаза „Безмер“ предстои да бъде взето от Народното събрание след разглеждане на предложението.