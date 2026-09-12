Мирчев поиска повече твърдост към Русия, Стоянов му посочи фронта
Депутатът заговори за „прът в спиците на НАТО“, но министърът отвърна с военния си опит и директна покана
Следете всички новини, анализи и коментари за Комисия По Отбрана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Депутатът заговори за „прът в спиците на НАТО“, но министърът отвърна с военния си опит и директна покана
Големият евроатлатник не даде рамо на партньорите
Те ще пристигнат с лично оръжие и боеприпаси
Повод за предложението е ново запитване от американската страна
България е изпратила на Украйна помощ за 13 млн. лв.
Зелена светлина за преговори със САЩ дадоха две комисии
Комисията по отбрана отхвърли предложението на БСП за отлагане на заседанието за изтребителите
Военният министър Николай Ненчев се яви пред депутатите от ресорната Комисия по отбрана, за да им обясни, че не е поемал ангажименти за участие в Черн...
Отложиха гласуването на проекторешение за пълен неутралитет на България за Сирия