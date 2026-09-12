Проф. Чуков каза истината за самолетите от "Безмер" и Иран
В Техеран са се случили много промени, убеден е той
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В Техеран са се случили много промени, убеден е той
Самолетите цистерни на военновъздушните сили на САЩ напуснаха базата
Няма основание за свикване на КСНС
Димитър Стоянов беше категоричен, че няма смисъл да се говори за заплахи
Американското военно присъствие и слабостите на ПВО могат да поставят страната в далеч по-рискова ситуация, смята бившият министър
Бившият председател на ДАНС очерта сценарий за терористична атака и предупреди, че ирански балистични ракети могат да достигнат България
Хората в Безмер трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили
Кметът Росен Русев допуска, че могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за сигурност
Йотова е изключително харизматичен човек, добър политик - с характер, каза депутатът от "Прогресивна България"
Протестите може да се увеличат още
Компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката
Вицепремиерът защити бюджета, гарантираните доходи и кандидатурата на Илияна Йотова като опора на стабилния държавен курс
Осем души излязоха на протест срещу американските самолети, въпреки че стотици по-рано подкрепиха подписката
До осем КС-135 и 250 военнослужещи ще останат до 1 октомври, а всяко удължаване ще изисква ново решение на парламента
Министърът на отбраната предполага, че това ще стане другата седмица
Местните искат гаранции за сигурността, а кметове от пет общини настояват държавата да обясни решението си
Американските самолети в „Безмер“ показаха ясно, че правителството държи страната със САЩ и НАТО
Те призоваха решенията за националната сигурност да не се диктуват от страх и партийни сметки
До 8 машини КС-135 и 250 военнослужещи ще бъдат разположени във военната авиобаза, а не на гражданското летище в София
Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията, призова премиерът