Каракачанов с тежко предупреждение за България при нова ескалация с Иран

България може да се превърне в реална мишена при ново разширяване на войната с Иран, а страната няма достатъчни собствени възможности да се защити при подобен сценарий. Това предупреди бившият военен министър и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов пред БНР, като постави най-сериозния риск около използването на българска територия от американската военна авиация.

Думите му идват след информация на „Файненшъл таймс“, че в Техеран са разглеждани възможности за удари по американски военни активи в Югоизточна Европа, включително България, ако войната бъде допълнително разширена. Каракачанов смята, че при промяна на позицията на Европа България може да се окаже още по-пряко въвлечена в конфликта.

България няма своите възможности да се противопостави

„Иран има техническите възможности да удари и България, и Румъния“, заяви Каракачанов. Според него слабата точка е противовъздушната отбрана на двете държави.

„България и Румъния нямат необходимото ПВО. България няма своите възможности да се противопостави“, каза той. Каракачанов определи като несериозни очакванията, че при подобна атака защитата автоматично може да бъде осигурена от съюзници като Турция и Гърция.

Информацията на „Файненшъл таймс“ показва, че ирански представители действително са обсъждали възможност за удари срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа. България е посочена конкретно заради разрешението американски самолети цистерни да използват авиобаза „Безмер“. Военни анализатори, цитирани от изданието, определят ракетната опасност като реална, макар и ограничена от разстоянията и възможностите на иранските системи.

„Безмер“ е по-разумният вариант от София

Каракачанов постави особен акцент върху мястото, от което действат американските самолети. Според него, ако изборът е бил между авиобаза „Безмер“ и Летище София, военната база е значително по-разумният вариант.

„Аерогара София е буквално в рамките на града София, където живеят 2 милиона души. Рисковете при евентуална иранска атака за понасяне на невинни цивилни жертви са многократно по-големи, отколкото в Безмер“, каза бившият военен министър.

Той подчерта, че това не прави жителите около „Безмер“ по-малко ценни, но военната база по самото си предназначение е мястото за подобна авиация. Според Каракачанов използването на гражданско летище в голям град от самолети, свързани с военни операции срещу друга държава, би създало несравнимо по-висок риск.

Опасната граница е прякото въвличане на Европа

Най-тежкото предупреждение на Каракачанов е свързано с възможността европейските държави да променят сегашното си поведение и да окажат по-пряка подкрепа за американските действия срещу Иран.

Според него Техеран засега има причина да избягва открито разширяване на войната към Европа. Но ако европейски държави започнат да участват по-активно или да предоставят инфраструктура за удари, тази задръжка може да изчезне.

„Тогава вече ставаме реална цел“, предупреди Каракачанов. По думите му, ако Иран започне да възприема европейските държави не като странични участници, а като част от противниковата военна инфраструктура, рискът ще се промени радикално.

„Файненшъл таймс“ съобщи, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция вече е предупреждавал, че чужда база, използвана за атака срещу иранска територия, може да бъде разглеждана като легитимна цел. Сред обсъжданите сценарии са били обекти в България и Кипър.

Каракачанов свърза Иран и Украйна в една опасна сметка

Бившият военен министър смята, че войните в Иран и Украйна вече не могат да бъдат разглеждани напълно отделно. Според него Вашингтон може да използва военната подкрепа за Украйна като средство за натиск върху европейските съюзници да заемат по-твърда позиция спрямо Техеран.

„Войната в Иран и войната в Украйна са свързани“, заяви Каракачанов. Според него и двата конфликта са част от по-голямо преразпределение на зоните на влияние и всяко ново обвързване между тях увеличава риска за държавите, които предоставят военна инфраструктура.

Той постави и политическия въпрос какво България печели от подобно участие. Според Каракачанов страната традиционно е поддържала нормални дипломатически и икономически отношения с Иран, а при сегашната ескалация потенциалните рискове за българската територия стават все по-видими.