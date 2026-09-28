България и Германия с общи стъпки в отбраната

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов участва днес в заседанието на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС в Брюксел и в заседанието на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана (EDA).

В рамките на форума на EDA беше представен и обсъден Първият годишен доклад за отбранителната готовност. Документът беше оценен като обективна основа за отчитане на постигнатия напредък и определяне на следващите приоритети пред държавите членки. В изказването си заместник-министър Монов подчерта необходимостта от по-силна и ефективна Европейска агенция по отбрана, която да подпомага държавите членки при изграждането на отбранителни способности и използването на инструментите на ЕС. Той подкрепи мерките от втория етап за укрепване на EDA, включително разширяването на функциите ѝ в областта на иновациите, развитието на способности и съвместното придобиване на отбранителни продукти и услуги.

Акцент беше поставен върху военната мобилност като ключов фактор за сигурността на Източния фланг и Черноморския регион. Заместник-министър Монов открои и необходимостта от развитие на способности в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана, дроновете и системите за противодействие на дронове.

„Европейската отбранителна готовност изисква не само увеличаване на инвестициите, но и по-добра координация и съвместни действия на държавите членки. Европейската агенция по отбрана може да има все по-значима роля в този процес“, заяви Любомир Монов.

В Брюксел заместник-министър Монов проведе и двустранна среща със Себастиан Хартман, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на отбраната на Германия. Разговорът беше фокусиран върху задълбочаването на двустранното военно сътрудничество и конкретните стъпки за ускоряване на съвместните проекти по инструмента SAFE. Българската страна постави акцент върху по-широкото участие на българската отбранителна индустрия в изпълнението на проектите чрез индустриално сътрудничество и интегриране в европейските вериги за доставки. Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на дългосрочни партньорства с германската отбранителна индустрия.