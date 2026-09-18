Спешни мерки: МО преговаря за нови антидрон системи

Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

От Министерството на отбраната (МО) беше изнесен доклад за състоянието на стратегическите обекти от състава му, каза министърът. Той добави, че е представил в своя доклад нуждата от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, както и за отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение и системи за съвременна охрана. Тоест за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната, уточни Стоянов.

МО е предприело мерки за законови промени за борбата с дронове, като предложенията са публикувани за обществено обсъждане, каза още военният министър.

Основната точка, която беше разгледана в Съвета по сигурност, беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата, отбеляза Стоянов. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.

Относно закупуването на допълнителни антидрон системи Стоянов каза, че са в процес на преговори. Очакванията са не за десет системи, а за повече, в зависимост от финансовите параметри. Нашата идея е до края на годината е да имаме сключени договори. Системите ще бъдат разположени във военните формирования извън населените места, най-вероятно от следващата година ще започнем да ги получаваме, обясни министърът.

Попитан за размера на необходимото допълнително финансиране, Димитър Стоянов отговори, че предстоят разчети. По един от проектите по SAFE има заделени 80 млн. евро, но това е крайно недостатъчно за покриване на всички стратегически обекти в страната, каза още министърът.

През август от МО съобщиха, че са получили две антидрон системи, закупени от американската компания AXON, както и че предстои получаването на още две.