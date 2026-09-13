Какво означава „правилото 115%“ за климатиците? Отговорът от експерти
Изборът само според квадратурата води до кратки цикли, повече износване и по-слабо обезвлажняване
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Изборът само според квадратурата води до кратки цикли, повече износване и по-слабо обезвлажняване
Частни лечебни заведения купували един и същ медикамент до 28 пъти по-скъпо, а промяната се забавила шест години
Става дума за промяна на броя търсещи да увеличат трудовия си стаж чрез покупка на такъв
В Бюджет 2025 не са заложени средства за закупуване на нов правителствен самолет,
След подписването на допълнително споразумение от министъра на транспорта Красимира Стоянова
Министър Стоянова заяви, че на ниво оперативна програма е изключително важно да се работи за преодоляване на забавянията
Телефонът на „търговеца“ след това бил изключен
Vivacom постоянно разширява портфолиото си от дигитални услуги
България не е участвала в определянето на броя на COVID ваксините
Нови цивилни жертви има в Харков
Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната
Правителството ще закупи ножва голяма бройка
Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на договор
Тестовете са тип PCR, като по договора могат да се правят допълнителни заявки в зависимост от необходимостта
Възраждането на специализирана санитарна авиация се обсъжда от години
1,673 млрд. долара (2,9 млрд. лв.) е максималната финансова рамка на проекта
Холдингът ще финансира сделката със собствени средства и чрез западни банки
"Ако кръстът е своеобразен израз на очите на църквата, тя има нужда и от глас, аргументира идеята Пламен Курумилев, секретар на община Твърдица
Няма фалстарт на електронната система, а технически проблеми при въвеждането на нов и сложен продукт, които се отстраняват веднага, каза инж. Светосл...
Бум на строителството в Обзор и Царево заради руснаците