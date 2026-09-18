МВР затяга охраната около складовете за боеприпаси у нас

МВР въвежда допълнителна охрана около заводите за боеприпаси. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет.

Преди седмица пореден пожар избухна в склад за боеприпаси на „ЕМКО“, този път в района на село Горни Върпища, област Габрово. На 10 август имаше пожар в завода край Трявна.

Тогава вътрешният министър беше категоричен, че няма никаква данни за външна намеса за взрива.

„Обсъдихме състоянието на складове и производствени бази за производство и съхранение на взривни вещества“, каза Демерджиев.

„ДАНС и МВР обследват обектите и ще дадат предписания за повишаване на нивото на защита. Засилват се полицейските патрули около тези обекти. МВР допълнително ще ги охранява до края на годината. През 2027 година ще бъде направен анализ дали мерките да останат“, допълни вътрешният министър.

„Тече разследване и по двата обекта „ЕМКО“. Разследва се външна намеса. Намираме проблеми и в начина на съхранение, и в охраната и нейната ефективност. Ще запознаем стопаните с мерките, които трябва да предприемат“, посочи Демерджиев.