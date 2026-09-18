Извънредно! Бивш министър обвиняем за сектата на Калушев

Софийска градска прокуратура привлича като обвиняем Борислав Сандов за НПО-то на Калушев. Това съобщиха от обвинението.

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

Предстои така повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия.

Разследването по делото продължава.