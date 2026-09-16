Психолог направи важни разкрития за Петрохан и злините на Калушев

Не се съмнявам в заключенията на експертизите. Констатациите за Ивайло Калушев са същите, за които говорим от самото начало. Това заяви криминалният психолог Тодор Тодоров във връзка с последните разкрития за сектата от "Петрохан". По думите му на пресконференцията са се казали важни неща.

"Версията за чужда намеса категорично не подлежи на обсъждане. Ако организирана престъпна група (ОПГ), мафия или килъри искат да ги убият, няма да правят такива сложни престъпления. Те го правят по възможно най-бързия начин и понякога търсят показност. Цялата постановка съответства много на структурата на Ивайло Калушев нещата да се случват по начина,по който той е определил", коментира криминалният психолог пред bTV.

"Преференциалните педофили са добри манипулатори. Когато си средноинтелигентен и над средноинтелигентен, говориш добре, не пречи да убедиш хората, че правиш добро и да получаваш пари", сподели Тодор Тодоров.

По думите му, щом се е стигнало до фатален край, някой не си е свършил работата. Психологът добави, че роднините на близките ще продължат да търсят конспиративни теории, защото не искат да признаят фактите.

"Вероятно делото в един момент ще бъде прекратено, тъй като човекът, който е подтикнал хората да сложат край на живота си, а други е убил, не е между живите", добави експертът.