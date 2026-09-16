Край на старите пощенски кодове? Всеки адрес с уникален номер

Всеки апартамент, къща, офис или друг самостоятелен адресируем обект у нас може да получи собствен уникален пощенски код. Това предвижда проект за промяна на системата за пощенските кодове, разработен от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Идеята е досегашният четирицифрен код, който обозначава населено място или пощенски район, да бъде запазен. Към него обаче ще се добавя втора част, която ще позволява да бъде идентифициран конкретният адресируем обект.

Така един пълен пощенски код ще може да разграничава отделен имот или самостоятелен обект, вместо един и същ код да се използва за множество адреси в даден район.

По-точни доставки

Целта е да бъде създадена по-прецизна система за идентифициране на адресите, която да улесни обработването, сортирането и доставянето на пощенски пратки.

Новите кодове се предвижда да бъдат включени в национален регистър на пощенските кодове. КРС работи и по нормативната уредба, която трябва да определи условията и реда за създаването, поддържането и използването на регистъра.

Промяната може да има значение не само за традиционните пощенски услуги. По-точното идентифициране на адресите би могло да улесни и куриерските доставки, както и други услуги, при които точното определяне на мястото е от значение.

Справки за гражданите

Предвижда се гражданите да могат да правят справки в регистъра, като според проекта определени справки ще бъдат безплатни.

Важно е, че новата система все още не е влязла в сила. Проектът е част от нормативна процедура и на този етап гражданите продължават да използват досегашните четирицифрени пощенски кодове.