Зрелищно военно шоу и спортен турнир превземат Стара Загора

Демонстрации на способности на въоръжените сили и спортен турнир за ученици „Тракийски победител“ ще оживят парк „Артилерийски“ в Стара Загора на 1 октомври.

Демонстрации на способности ще проведат Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции, Служба „Военна полиция“. Успоредно с тях ще има и показ на въоръжение и техника. Събитията целят да запознаят „на живо“ младите хора на Стара Загора с военната професия и да им предоставят актуална информация за възможностите за военна кариера.

Отбори от средни училища от региона ще премерят сили в спортен мини турнир с военно-приложни игри за ученици „Тракийски победител“. Победителите ще бъдат наградени.

Граждани и гости на Стара Загора ще могат да наблюдават и етап от държавното военно първенство по функционален фитнес, с участието на военни спортни клубове. В Стара Загора ще гостуват световни и европейски шампиони и медалисти от Центъра за елитен спорт, които традиционно ще насърчат младите хора към активен и здравословен начин на живот и кариера в Българската армия.

На свои щандове с информационни материали висшите военни училища ще стартират кампанията си за прием на курсанти за учебната 2027/2028 г.

По време на събитията експерти от Централното военно окръжие ще представят възможностите за военна кариера във Въоръжените сили на Република България и ще отговорят на въпроси.

Събитията се организират от Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация и се провеждат със съдействието на Община Стара Загора. С наближаването на датата 1 октомври, ще бъдат оповестени и детайли около атрактивните военни демонстрации.