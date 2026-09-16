Фон дер Лайен с голяма новина за България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ще бъде организирана Регионална среща на върха за свързаност с участието на министър-председателя на България.

Тя направи изявлението по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз.

„Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар – това, което наричаме „Средният коридор“, заяви Фон дер Лайен.

Чрез инициативата Global Gateway ЕС ще се стреми да привлече до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции за проекта.

Целта е маршрутите за транспорт и търговия да бъдат разнообразени, търговските потоци да бъдат утроени, а времето за транзит на товари да бъде значително съкратено до 2030 г.

„В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома“, подчерта председателката на ЕК.

ЕС разширява търговските си връзки

Фон дер Лайен отбеляза и разширяването на търговските отношения на Европейския съюз. По думите ѝ през тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия.

„Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави – повече от всеки друг в света. А бизнесът ни иска още“, заяви тя.

На влизане в пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола определи речта за състоянието на ЕС като най-важния момент от годишния календар на институцията.

Кога България е била споменавана в речта за състоянието на ЕС?

Справка в архива на БТА показва, че през последните 19 години България е била споменавана няколко пъти в годишните речи на председателите на Европейската комисия, с изключение на годините, в които са провеждани избори за Европейски парламент.

През 2016 г. тогавашният председател на ЕК Жан-Клод Юнкер споменава България в контекста на охраната на външните граници на ЕС и миграционната криза.

Година по-късно Юнкер отново говори за страната ни – този път във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространство и еврозоната. Той заявява, че е време България и Румъния да бъдат приети в Шенген.

През 2023 г. Урсула фон дер Лайен също поставя България и Румъния във фокуса на речта си. Тя призовава двете страни да бъдат приети в Шенген без повече отлагане и заявява, че те са доказали мястото си в пространството за свободно движение.

Фон дер Лайен тогава благодари на България и Румъния за добрите практики при предоставянето на убежище и връщането на незаконно проникнали в ЕС мигранти.