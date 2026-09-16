Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:
Исмаил Осман, заместник-председател на ЦИК
Марияна Николова, юрист
Николай Гигов, бизнесмен
Огнян Дамянов, член на ВСС
Любомир Минчев, треньор по баскетбол
Рожден ден днес празнуват:
Исмаил Осман, заместник-председател на ЦИК
Марияна Николова, юрист
Николай Гигов, бизнесмен
Огнян Дамянов, член на ВСС
Любомир Минчев, треньор по баскетбол
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