Общество

Вижте кой празнува рожден ден днес

Черпи заместник-председателят на ЦИК

Вижте кой празнува рожден ден днес
16 сеп 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнуват:

Исмаил Осман, заместник-председател на ЦИК

Марияна Николова, юрист

Николай Гигов, бизнесмен

Огнян Дамянов, член на ВСС

Любомир Минчев, треньор по баскетбол

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Автор Григор Атанасов
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