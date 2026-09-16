Изненада от времето до часове. Неочаквани дъждове в един район

Изненада от времето до часове се очаква в Югоизточна България днес. В сряда (16 септември) ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността главно около и след обяд. Това съобщиха от НИМХ.

Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 25°.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието малко по-високи, а в района на София - около 12°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 10°.