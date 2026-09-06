Пълен обрат на времето през септември. Порои и градушки

Промяната на времето през септември може да бъде осезаема и да сложи край на продължителния сух период. След горещото и почти безвалежно лято прогнозите допускат значителни валежи, локални порои и повишена опасност от наводнения през втората половина на месеца. Това сочи прогнозата на синоптиците от Meteo Balkans.

Ако този сценарий се реализира, той ще отбележи сериозен обрат в атмосферната обстановка над България и Балканския полуостров.

За хората, които следят прогнозите на Meteo Balkans, подобно развитие не е изненадващо. Още в месечната прогноза, публикувана през август, както и в последващите анализи за периодите от 7 до 14 дни, беше посочена вероятността за съществена промяна след 10 септември.

Очаква се температурите постепенно да се понижат, а времето да стане по-динамично и неустойчиво. Особено внимание заслужават прогнозите за Черноморието, където при благоприятно развитие на синоптичната обстановка на отделни места могат да паднат много големи количества дъжд.

Дъждовен септември и опасност от локални наводнения

Ако настоящите прогнози се потвърдят, септември може да се окаже значително по-влажен в сравнение с предходния продължителен сух период. Не се изключват епизоди с интензивни валежи, при които за кратко време да паднат количества, способни да създадат проблеми.

Един от важните фактори е състоянието на почвата. След продължителен период с малко или почти никакви валежи горният почвен слой е силно изсушен. При внезапен и интензивен дъжд водата невинаги успява да попие достатъчно бързо.

Това създава условия за силен повърхностен отток, локални порои и бързо покачване на нивата на малки реки, дерета и градски водосбори.

При падането на големи количества дъжд за кратък период опасността от локални наводнения може да нарасне. Най-уязвими са ниските места, районите с недостатъчно отводняване, подлезите и участъците около малки водосбори.

Точният риск ще зависи не само от общото количество валежи, но и от тяхната продължителност и интензивност. Дъжд, разпределен в рамките на няколко дни, би имал различен ефект от порой, при който значително количество вода пада само за няколко часа.

Топлото Черно море е допълнителен фактор

Температурата на морската вода по българското Черноморие остава сравнително висока за началото на есента. Топлото море представлява допълнителен източник на топлина и влага за атмосферата.

При преминаване на по-студен въздух над региона и наличие на подходяща атмосферна циркулация температурният контраст може да подпомогне активизирането на процесите. При определени условия това създава предпоставки за формиране или задълбочаване на средиземноморски циклони.

Високата температура на морската вода обаче не е достатъчна сама по себе си за образуването на циклон. Необходима е комбинация от подходяща динамика на атмосферата, сериозни температурни контрасти, наличие на достатъчно влага и благоприятни условия във височина.

Когато тези фактори съвпаднат, Черно море може да усили валежните процеси, особено по крайбрежието и в източната част на страната. Подобни ситуации понякога водят до локални и трудно предвидими максимуми на валежите.

GFS допуска образуване на циклон над Балканите

Глобалният прогностичен модел GFS вече показва отделни сценарии с образуване на циклон в района на Балканския полуостров. В някои от последните изчисления центърът на системата е позициониран по на запад, към Западните Балкани.

Това е съществена подробност, защото дори сравнително малка промяна в местоположението и траекторията на един средиземноморски циклон може да доведе до големи разлики в количествата и разпределението на валежите над България.

Ако циклонът се развие по-близо до Черно море, вероятността от продължителни и значителни валежи по българското крайбрежие и в Източна България би се увеличила. При изместване на центъра на запад най-съществените количества могат да останат над други части на Балканския полуостров.

Траекторията на циклона ще определя и кои райони ще попаднат в зоната с най-интензивни валежи. От значение ще бъдат също скоростта на придвижване на системата, разположението на атмосферните фронтове и възможното задържане на валежните зони над едни и същи места.

Прогнозата все още крие сериозна несигурност

На този етап конкретният сценарий не трябва да се приема като сигурен. Става дума за прогнози за сравнително отдалечен период, при които числените модели могат да променят значително изчисленията си с всяко следващо обновяване.

Предстоящите дни ще бъдат решаващи за уточняването на евентуалното развитие на циклона, неговата траектория и районите, които могат да попаднат под най-силните валежи.

При подобни обстановки решаващи често се оказват малки промени в атмосферната циркулация. Изместване на системата със сравнително малко разстояние може да промени прогнозата от обилни валежи за България към по-слаб или ограничен дъжд.

Какво време да очакваме през втората половина на септември

Рискът от значителни валежи и локални наводнения по българското Черноморие през втората половина на септември заслужава внимание, но засега не може да се посочи точно къде ще паднат най-големите количества.

След продължителното сухо и топло време евентуалното преминаване към по-хладна, влажна и неустойчива обстановка би представлявало рязка промяна. Комбинацията от изсушена почва, възможни интензивни валежи и все още топло Черно море е основната причина развитието на ситуацията да бъде наблюдавано внимателно.

Сценарият за циклон над Балканите вече присъства в изчисленията на числените модели, но неговото евентуално влияние върху България предстои да бъде уточнено.

Ако тенденцията се запази, преходът от сухото лято към дъждовна и потенциално бурна есен може да се превърне в един от най-съществените метеорологични обрати през септември.



