Тревожна прогноза. Касае Черноморието

Тревожен сигнал се появява в последните изчисления на европейския модел за времето - след около 10 дни се очертава зона с потенциално над 100-150 литра дъжд на квадратен метър в района на Истанбул и съседни части на Турция. Сценарият съчетава топлото Черно море, високите температури над Средиземноморието и атмосферна динамика, при която са налице условия за развитие на мощни валежни процеси, съобщават от Метео Балканс.

На този етап става дума за далечен изчислителен сценарий, а не за конкретна прогноза, според която точно тези количества дъжд ще паднат в определен район. При хоризонт от около десет дни остава значителна несигурност както за движението на атмосферните системи, така и за мястото, където ще се концентрират най-интензивните валежи.

Един от основните въпроси през следващите дни е дали зоната с най-сериозни валежи ще остане около Истанбул и Турция, или ще се измести на север към България. При новите изчисления позицията ѝ се променя, а дори сравнително малко движение на атмосферния процес на север би поставило Българското Черноморие по-близо до район с повишен риск от значителни количества дъжд.

При подобна обстановка опасността не е свързана единствено с продължителни и равномерни валежи. Условията са подходящи и за развитие на конвективни клетки и системи, при които огромни количества вода се изсипват за кратък период върху ограничена територия. Именно този тип валежи са трудни за локализиране дни предварително.

Развитието им зависи от температурата и влажността на въздуха, температурата на морската повърхност, състоянието на атмосферата във височина, релефа и местната циркулация. Топлото Черно море осигурява допълнителна влага и енергия за атмосферните процеси. При подходяща динамика това създава условия за бързо образуване на мощна купесто-дъждовна облачност.

При такива процеси разликата между два сравнително близки района достига сериозни размери. На едно място валежът остава слаб, а само на няколко десетки километра могат да се натрупат десетки или дори над 100-200 литра на квадратен метър за кратък период. Това е и причината точната зона на най-силните валежи да има толкова голямо значение за Българското Черноморие.

Сценарият напомня за условията при тежки наводнения, засегнали през последните години райони по българското крайбрежие, сред които Царево и Елените, както и за предишните тежки валежни ситуации във Варна и Аспарухово. Наличието на подобен сигнал в моделите не означава, че предстои повторение на конкретно бедствие.

На този етап няма прогноза за 200 литра дъжд на квадратен метър по българското Черноморие. Съществува моделeн сигнал за потенциално значителен валежен процес в по-широкия район на Западното Черноморие и Турция, но точната му позиция и интензивност все още не са определени с необходимата надеждност.

Следващите изчисления ще покажат дали тенденцията за сериозен валежен процес ще се запази и къде ще се разположи основната зона. Дори малка промяна в атмосферната циркулация е достатъчна, за да измести най-силните валежи на юг, север или изток. Ако зоната постепенно се приближи към България, рискът от екстремни валежи и локални наводнения по Черноморието ще нарасне.