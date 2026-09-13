Тревожна прогноза. Касае Черноморието
Очаква се 100-150 литра дъжд на квадратен метър
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Очаква се 100-150 литра дъжд на квадратен метър
Домове, улици, дворове и търговски обекти са засегнати, а властите обещават помощ за пострадалите
Макар и да помагат срещу пожарите, обилните дъждове носят и рискове
Червен код за дъжд и вятър в област Бургас е обявен за 29 септември, вторник. Това показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидро...
София. ъпреки прогнозите за обилни валежи в следващите 48 часа, няма опасност от преливане на язовирите, които се стопанисват от държавното дружество...