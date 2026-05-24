Велико Търново брои щетите след наводненията по Янтра

Бедственото положение във Велико Търново и района остава в сила след обилните валежи, които причиниха наводнения в района. Нивото на река Янтра вече е спаднало под 3 метра и почти се е върнало към нормите си, но щетите започват да се виждат в пълен мащаб.

Повече от 100 домакинства само на територията на общината са с поражения по жилища, дворове, търговски обекти и земеделска продукция. Днес започва описването на щетите, а засегнатите райони продължават да се почистват и отводняват.

Янтра спада, но наблюдението продължава

Продължава наблюдението на нивото на река Янтра до пълното успокояване на обстановката. Предстои да бъдат почистени и отводнени домовете по поречието на реката в кварталите „Асенов“ и „Света гора“.

„Владишкият мост“ над река Янтра остава затворен за пешеходци. В ранните часове на деня е имало ново покачване на нивата на реките Янтра и Белица в района на Килифарево, уточни пред Нова телевизия кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Обезщетения и проверки на водата

Областният управител Марин Богомилов обясни, че бедственото положение ще бъде отменено по преценка на кметовете на общини след стабилизиране на ситуацията. Той увери, че обезщетението за наводнени домове и унищожена покъщнина ще бъде в размер на три минимални заплати.

Богомилов съобщи още, че са взети проби за измерване на качеството на питейната вода. По думите му обстановката постепенно се нормализира.

Комисии започват описване на щетите

Кризисният щаб на Община Велико Търново е създал организация за реакция още вчера, посочи Даниел Панов. Заместник-кметът Георги Недев координира дейностите на терен, а от днес започва описването на щетите от 10 комисии, сформирани от щаба.

Панов заяви, че лично ще следи работата на комисиите и фирмите, които са ангажирани с почистването в най-засегнатите райони. Той допълни, че вече е разговарял с министър-председателя, както и с министъра на труда и социалната политика и министъра на иновациите, като се обсъждат възможности за подпомагане по различни програми.

Пострадали домове, улици и земеделска продукция

Според кмета е важно Междуведомствената комисия към Министерския съвет да започне работа възможно най-скоро, за да могат пострадалите домакинства да получат помощ. По предварителни данни щетите засягат жилища, дворове, търговски обекти и земеделска продукция.

Има и улици с разрушена настилка и изнесен асфалт. Те трябва временно да бъдат възстановени, за да може движението да се нормализира. Продължава и почистването на калта и отпадъците, донесени от водата.

Пожарната отчита 31 сигнала

Главен инспектор инж. Станко Лазов от РДПБЗН съобщи, че два екипа на пожарната са на терен в област Велико Търново, за да наблюдават нивата на водите - в Павликени и в областния град. През последните часове са получени 31 сигнала, основно за отводняване на приземни етажи и избени помещения.

За 24 часа са извършени 18 отводнявания и няколко рискови спасителни операции. Най-много сигнали са постъпили от общините Велико Търново и Горна Оряховица.

Контейнери, доброволци и отменени шествия

Общината вече е поставила контейнери за изхвърляне на повредена техника и унищожени вещи от наводнението. Осигурени са доброволчески екипи с необходимите материали - лопати, метли, чували, ръкавици, маски и колички за почистване.

Празничната програма за 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите. Традиционните абитуриентски шествия обаче няма да бъдат отменени и ще се проведат тази вечер от 18:00 часа по настояване на родители.

Бедствено положение и в Габровско

Бедствено положение е в сила и за област Габрово. Очаква се да започне оценка на щетите, като най-пострадали са общините Севлиево и Дряново.

След преливането на язовир „Александър Стамболийски“ предстои да бъдат взети микробиологични проби за проверка на питейната вода за населението.

