Селото потъна под вода. Бедствено е положението

Нов климатичен кошмар парализира варненското село Войводино, община Вълчи дол! Днес, в рамките на едва два часа – между 15:00 и 17:00 ч., невиждан порой заля населеното място и предизвика истинско бедствие.

Потопът: Водата преля и погълна къщи

Огромното количество дъжд превърна местното дере в прииждаща река. Водната стихия е преляла за минути, заливайки всичко по пътя си. По информация от Областната администрация във Варна, приземните етажи на четири къщи са напълно наводнени, а материалните щети тепърва ще се изчисляват.

Ситуацията е толкова критична, че кметът на Вълчи дол Калоян Цветков реагира мигновено. Той пристигна на мястото на екологичната катастрофа и точно в 17:00 ч. официално обяви частично бедствено положение за територията на цялата община.

Кризисният щаб в битка със стихията

Сформираният кризисен щаб вече предприема спешни действия за овладяване на щетите и оказване на помощ на пострадалите жители. На мястото на инцидента вече оперират и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН).

За щастие, към момента от областната администрация успокояват, че няма данни за пострадали или бедстващи граждани. Ситуацията остава напрегната.

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