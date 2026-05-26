Оцениха човешката мъка за жълти стотинки

Общинският съвет в Севлиево взе скандално решение, което едва ли ще запълни дори малка част от зейналите дупки в опустошените от водната стихия домове. Местните депутати одобриха предложението на кмета Иван Иванов за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на едва 1000 евро на всяко домакинство, пострадало от жестокото наводнение в общината. Извънредното заседание на институцията днес започна под знака на тежка траурна атмосфера и минута мълчание в памет на загиналия при бедствието Георги Карапенев.

Комисиите все още броят разрушенията

По време на заседанието кметът Иван Иванов представи актуална информация за мащаба на водното бедствие, но призна, че към момента пълният размер на щетите остава абсолютно неизвестен. Досега специалните комисии са успели да посетят и опишат пораженията в 183 домакинства. В същото време към общината продължава да тече лавина от нови заявления за спешни огледи, включително от тежко засегнатите села Градница и Батошево.

„Не можем да кажем в момента крайния размер на всички щети. Бяха жестоко засегнати и много фирми в северната и източната индустриални зони, както и огромна част от общинската инфраструктура. В момента тепърва обобщаваме данните“, обясни Иванов пред общинските съветници. По думите му пораженията са всеобхватни и засягат както лични жилищни имоти, така и бизнеси и публична инфраструктура, а оценката на реалната цена на разрушенията тепърва предстои.

Вълна от благодарности на фона на кризата

В официалното си изказване пред местния парламент кметът Иванов използва трибуната, за да благодари на стотиците хора, които спасиха Севлиево от още по-ужасяваща катастрофа. Той изрази специална признателност към институциите, доброволците, частните фирми, неправителствените организации и обикновените граждани, които се включиха с голи ръце в денонощното овладяване на последствията от бедствието и в разчистването на калните засегнати райони.

Специална благодарност бе насочена и към екипите на пожарната, полицията, здравните и социалните служби, доброволческите формирования, областната администрация, журналистите и местния бизнес, които веднага подпомогнаха тежката кризисна ситуация, осигурявайки тежка техника, персонал, питейна вода, храни и специализирано оборудване. Въпреки огромната вълна от солидарност обаче, въпросът как пострадалите семейства ще възстановят живота си с отпуснатите от общината 1000 евро, остава да виси със страшна сила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com