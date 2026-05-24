Пострадалите от наводненията ще могат да получат помощ до 1550 евро

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане(АСП) започват обходи в Севлиево и Габрово след тежките наводнения, засегнали десетки домакинства в Централна Северна България. Социални работници ще посещават пострадалите населени места, ще участват в описването на щетите и ще консултират гражданите за възможностите за еднократна финансова подкрепа, съобщават от ведомството.

Дейностите се извършват съвместно с местните власти, а целта е всички засегнати семейства да бъдат обхванати. Помощта за инцидентно възникнали жизненоважни потребности може да достигне 1171,89 евро, а при увредено единствено жилище - до 1550 евро.

От днес екипи на АСП започват обходи на територията на град Севлиево заедно с представители на общинската администрация. Те ще описват пораженията в наводнените имоти и ще предоставят заявления за отпускане на подкрепа. Още вчера социални работници от дирекция „Социално подпомагане“-Севлиево са се включили като доброволци в отводняването на засегнатите райони и в помощта за пострадалите домакинства.

В Габрово екипите също са на терен и извършват огледи на пострадалите имоти. По първоначални данни щети има в около 50 жилища. Няма бедстващи хора, а всички евакуирани граждани са настанени при свои близки.

За района се очаква доставка на пет камиона с минерална вода, или общо около 120 000 литра, осигурени от Държавния резерв. За населението са осигурени и водоноски за битови нужди.

След усложнената метеорологична обстановка и обявените бедствени и частични бедствени положения в области от Централна Северна България екипите на АСП остават в готовност за допълнителни действия. След оттеглянето на водата, приключването на отводнителните дейности и осигуряването на безопасен достъп обходите ще продължат и в други засегнати места.

Описването на щетите ще обхване общините Габрово и Дряново, както и населени места в областите Велико Търново и Ловеч. Огледите ще продължат през следващите дни до приключване на необходимите действия във всички пострадали райони.

Служителите на АСП ще помагат на място при попълването и подаването на заявления-декларации за еднократна помощ. Подпомагането се отпуска след социална анкета и оценка на щетите и потребностите на засегнатите домакинства.

Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност - 1171,89 евро. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1550 евро.

Домакинствата, които получат еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности, могат да кандидатстват и за подкрепа от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Средствата от фонда са предназначени за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома.

Агенцията за социално подпомагане остава в постоянен контакт с областните и общинските администрации, за да се осигури последваща подкрепа за засегнатите хора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com