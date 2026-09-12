Пострадалите от наводненията ще могат да получат помощ до 1550 евро
Мобилни екипи ще обхванат засегнатите райони в Севлиево, Габрово, Дряново, Велико Търново и Ловеч
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Мобилни екипи ще обхванат засегнатите райони в Севлиево, Габрово, Дряново, Велико Търново и Ловеч
Компенсацията от 20 евро вече се заявява, част от хората ще я получат автоматично
Програмата обяви социалният министър Хасан Адемов
Парламентът гласува предложението на МТСП за промяна в Закона за семейни помощи за деца
Кандидатстването за този вид подпомагане продължава до 15 октомври
Приемането на заявления за отпускането на помощта стартира от 1 юли
София. През миналата година са открити 33 социални услуги за деца, с общ капацитет 640 места, става ясно от публикувания Oтчет за дейността на Агенция...
София. 1 097 безработни са се консултирали с психолог в бюрата по труда в страната. Това показват данните на Агенцията по заетостта за последните чети...
Те ще живеят в същата махала в Николаево но при много по добри условия
София. От днес до 26 април, включително, ще продължи приемането на молби за отпускане на еднократна помощ. Сумата е 65,72 лева и е за хората, които не...