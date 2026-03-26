Тръгнаха помощите за горивата, ето как да ги получите

Задействана е мярката за компенсации заради високите цени на горивата, като гражданите вече могат да кандидатстват за месечна помощ от 20 евро. Механизмът беше активиран след три последователни дни, в които цената на дизела достигна 1,60 евро за литър. Помощта е насочена към хора с по-ниски доходи и определени изисквания. Първите плащания се очакват още през април.

Кой има право на компенсацията

"На компенсацията заради високите цени на горивата имат пълнолетни физически лица, които отговарят на две условия. Първото е на определен доходен критерий. Второто е да са собственици или ползватели на моторно превозно средство с платена застраховка „Гражданска отговорност“ за месеца, в който е активирана мярката", каза пред БНТ Анелия Василева, началник отдел „Социални и семейни помощи“ към Агенцията за социално подпомагане.

Средномесечният брутен доход за 2025 година трябва да е до 652,41 евро. За тези, които не са подали декларации за 2025 година, се взема предвид доходът за 2024 година - 537,88 евро, като изчисленията са направени на база линията на бедност.

Как се кандидатства и какъв е интересът

Заявленията могат да се подават лично, по пощата или електронно чрез Агенцията за социално подпомагане, където е публикуван и образецът на декларацията.

"Към края на вчерашния ден в Дирекциите за социално подпомагане в страната са приети 1 344 заявления и декларации", каза Анелия Василева.

Кои ще получат помощта автоматично

Хората, които вече са били подпомагани през януари и февруари, няма да подават нови заявления.

"На лицата, които сме подпомагали през месец януари и февруари, по служебен път ще бъде преценено правото да получат тази компенсация, като те не е необходимо да подават заявление", каза Анелия Василева.

Обхватът на автоматично проверяваните е значителен.

"За автоматичната помощ сме идентифицирали и изпратили към Националната агенция за приходите 1 132 000 физически лица, на които следва да бъде извършена преценка на правото", каза Анелия Василева.

Кога ще се изплащат средствата

Първото изплащане на компенсациите ще бъде през април. Ако през същия месец отново има три последователни дни с цена на дизела от 1,60 евро, механизмът ще се активира отново и помощта за април ще бъде изплатена през май.

Не е необходимо гражданите да подават заявление всеки месец, тъй като веднъж подадено, то остава валидно при следващо активиране на мярката.

