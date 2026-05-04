Петролът трепери. Военна операция и ОПЕК+ разклащат пазара

Цените на петрола се смъкват в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп обяви начало на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК+ потвърди увеличаване на производството. Американският лек суров петрол падна с 0,86% до 101,08 долара за барел, а сортът Брент поевтиня с 0,67% до 107,44 долара.

Понижението идва на фона на надежди за стабилизиране на доставките. Въпреки това пазарът остава изключително чувствителен към всяка новина от региона.

Военна операция в Ормузкия проток

Тръмп съобщи, че операцията „Проект Свобода“ стартира в понеделник и ще цели извеждането на блокирани търговски кораби от протока. По думите му става въпрос за съдове от държави, които не участват в конфликта. Американското Централно командване потвърди мащабна подкрепа - над 100 самолета и около 15 000 военнослужещи ще участват в мисията. Това развитие намали част от страховете за пълно блокиране на ключовия маршрут.

Сигнали за деескалация

Допълнителен фактор за спада на цените са изказванията на Тръмп за „много положителни“ разговори с Иран. Те засилиха очакванията за възможно намаляване на напрежението в Близкия изток. Пазарите реагираха бързо, като отразиха вероятността за по-стабилна среда за доставки.

Решението на ОПЕК+ натиска цените

В същото време ОПЕК+ обяви, че седем държави ще увеличат добива с общо 188 000 барела дневно през юни. Това е трети пореден месец на ръст в производството. Решението цели да охлади цените, но ефектът му ще се усети по-скоро в по-дълъг период.

Доставките остават проблем

Въпреки по-големия добив, реалното предлагане остава ограничено. Прекъсванията в Ормузкия проток продължават да засягат износа на ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт. Обединени арабски емирства също изпитват затруднения в производството на фона на конфликта.

Рискът от нов скок остава

Анализатори предупреждават, че дори при възстановяване на морските маршрути ще са нужни месеци за нормализиране на доставките. Според Приянка Сачдева от Phillip Nova пазарът остава силно зависим от геополитическата несигурност. Тя подчерта, че без ясно и трайно решение рискът от ново поскъпване остава висок.

